برلماني ’عصائب’: منع الزائرين بحجة كورونا ’كذبة’.. بعض السياسيين لا يخافون من الحسين

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

انتقد النائب عدي عواد، الجمعة، إجراءات الجهات المختصة في منع دخول الزائرين من الدول الأجنبية للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين، وقال إن خطوة منعهم بحجة كورونا ليست إلا "كذبة".



وذكر النائب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (18 أيلول 2020)، أنه "يجب عدم منع زائري الإمام الحسين من تادية زيارة الأربعين، وأستغرب سوء تعامل حرس الحدود الإيراني مع بعض الزائرين في مدينة المحمرة الايرانية".

وأضاف أن "الله عز وجل أكرم العراقيين إذ جعل المراقد المقدسة فيها لينالوا شرف خدمة المؤمنين الزائرين والتقرب إلى الله بهم".

وتابع، "زائرو الإمام الحسين من جميع بلدان العالم سيكونون في ضيافة خدام الإمام الحسين من العراقيين ولا فضل على سياسي أو أحد عليهم".

وأشار إلى أن "بعض السياسيين الشيعة التزموا الصمت تجاه منع الزائرين اداء الزيارة فهم يخافون من الصفحات الإلكترونية المعادية من انتقادهم ولا يخافون من الإمام الحسين".

واوضح عواد أن "منع الزائرين غير العراقيين بحجة فيروس كورونا كذبة فعدد الإصابات في العراق رغم قلة عدد نفوسه هو أكثر من البلدان القادمين الزائرين منها".

وتابع، "نحن نؤمن ونعتقد بان التراب الذي يمشي عليه زائري الإمام الحسين شفاء من كل داء وهذه عقيدتنا بالحسين عليه السلام".

وخاطب عواد الكاظمي بالقول: "السيد رئيس الوزراء نصيحتي لك احرص على ان لا يسجل في سجل أعمالك أنك منعت زائري الإمام الحسين (ع) أثناء فترة حكمك وعليك أن تكون خادم للزائرين".

وحاولت حشود من المواطنين الإيرانيين، الجمعة، اختراق الحدود العراقية في منفذ الشلامجة للتوجه صوب محافظة كربلاء للمشاركة في مراسم زيارة الأربيعين، فيما منعتهم قوات الأمن الإيرانية.

ورصد "ناس" (18 ايلول 2020)، مقطعاً مصوراً، يظهر احتكاكاً بين قوات الأمن الايرانية وحشود من الإيرانيين الذين ردووا هتافات دينية.

وقال مراسل "ناس"، إن حشوداً إيرانية حاولت اختراق الحدود العراقية للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين في كربلاء، على الرغم من إعلان منع دخول الإيرانيين هذا العام بسبب جائحة كورونا.

وبيّن، أن السلطات الإيرانية تمكنت من صد تلك الحشود ومنعها من العبور نحو منفذ الشلامجة الحدودي.

وتعليقاً على ذلك، اصدرت الادارة المحلية في محافظة خوزستان الايرانية، توضيحا حول محاولة عدد من المواطنيين الايرانيين الدخول الى العراق للمشاركة بمراسيم زيارة الاربعين.

وقال محافظ خوزستان في بيان، اطلع عليه "ناس" (18 ايلول 2020)، إن "مجموعة من المواطنين العرب يبلغ عددهم نحو 250 شخصاً من عبادان والمحمرة، توجهوا إلى حدود الشلامجة للدخول الى العراق بقصد المشاركة في زيارة الأربعينية".

وأضاف المحافظ، "بعد رفض القوات الإيرانية ومنعهم حدثت بينهم مشادات كلامية، و بعد تدخل إدارة المحافظة واقناعهم ان المنع هو من العراق لاسباب جائحة كورونا، تفهم الزائرون الموقف و عادوا من حيث أتوا ولم تحدث اشتباكات بينهم ولا اصابات".

وعلقت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية العراقية، الجمعة، على الفيديو الذي يظهر محاولات الحشود الإيرانية دخول العراق.

وذكر مدير الهيئة عمر الوائلي في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 ايلول 2020)، ان "منافذنا البرية مغلقة بالكامل امام حركة المسافرين ولا يسمح بدخول اي شخص برا باستثناء المرضى للحالات المستعصية والطلاب".

واضاف الوائلي "اما الفيديو فهو داخل الاراضي الإيرانية وتم احتواء الموضوع من قبلهم ونحن عززنا من تأمين الحماية للمنافذ لمنع اي خرق لا سامح الله".

وفي تطور لاحق، اصدرت هيئة المنافذ الحدودية، بيان، قالت انه "انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تتناول محاولات دخول الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية إلى الحدود العراقية عبر المنافذ المشتركة بين البلدين".

واكدت الهيئة "التزامها الكامل بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي أكدت إغلاق الحدود البرية أمام دخول الزائرين الإيرانيين والأجانب على حد سواء بسبب انتشار جائحة كورونا وللحفاظ على أبناء شعبنا من انتشار هذا الوباء، والالتزام بالضوابط والتعليمات التي نصت على خروج العراقيين عبر الحدود البرية من هم بصفة طلاب في الجامعات الإيرانية والمرضى (السرطان وبتر أحد الأطراف وأصحاب الضغط العالي الذين يتعذر مرضهم من السفر جوا)".

ولفتت الهيئة "خلاف ذلك كافة منافذنا مغلقة بالكامل ، وتم تعزيز الواقع الامني كأجراء وقائي لمنع أي خرق بالتعاون والتنسيق المشترك مع قيادة العمليات المشتركة، لذلك اقتضى التنويه راجين التواصل للحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها الرسمية لتلافي التحريف وعدم الموضوعية في كل ما ينشر".

في سياق ذي صلة: افاد مصدر امني في البصرة، الجمعة، عن ارسال تعزيزات امنية باتجاه منفذ الشلامجة الحدودي تحسباً لمحاولات اقتحام المنفذ.

وذكر المصدر لـ"ناس" (18 ايلول 2020)، ان "القيادة الامنية وجهت بأرسال قوات تعزيز أمني تجاه منفذ الشلامجة الحدودي تحسباً لأي خرق يحصل بالحدود التي تربط أيران والبصرة".

واشار المصدر الى ان "ذلك يأتي بعد محاولة أقتحام المنفذ من الجانب الايراني من قبل عدد من المواطنين الإيرانيين الذين يرومون الدخول الى الاراضي العراقية لإداء زيارة الأربعين".

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