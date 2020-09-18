لماذا على لبنان أن ينتظر ماكرون حتى الأحد المقبل؟

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس التي طلبت من "شركائها" اللبنانيين "تمديد" مهلة تشكيل الحكومة، تفكّر بالمنحى الذي سوف تسلكه في الملف الإيراني، في ضوء الضغوط الأميركية التي تصاعدت في وجهها، وكان الهجوم الدبلوماسي على وسائل الإعلام الفرنسية، أحد أبرز واجهاتها

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