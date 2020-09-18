2020/09/18 | 18:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

ارتفع المؤشر الأمريكي “ناسداك” خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد انخفاض استمر ليومين في أسهم التكنولوجيا الثقيلة.

وجاء ذلك في وقت أثرت فيه مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والانتعاش الاقتصادي غير المنتظم على المؤشر “ستاندرد آند بورز 500”.

وزاد المؤشر “ناسداك” بنسبة 0.58% إلى 10973.45 نقطة، خلافا لمؤشر “داو جونز الصناعي”، الذي انخفض بنسبة 0.13% إلى 27864.87 نقطة.

بينما بدأ المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” التعاملات على ارتفاع طفيف بلغ 0.37 نقطة إلى 3357.38 نقطة.



انتهى 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشر “ناسداك” الأمريكي يصعد بعد خسائر ليومين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشر “ناسداك” الأمريكي يصعد بعد خسائر ليومين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).