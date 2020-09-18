محافظة خوزستان الايرانية تصدر توضيحا بشان محاولة عدد من المواطنيين الايرانيين الدخول الى العراق للمشاركة بمراسيم زيارة الأربعين

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ أصدرت الإدارة المحلية في محافظة خوزستان الايرانية، توضيحا بشان محاولة عدد من المواطنيين الايرانيين الدخول الى العراق للمشاركة بمراسم زيارة الاربعين.وقال محافظ خوزستان في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" إن مجموعة من المواطنين العرب يبلغ عددهم نحو 250 شخصاً من عبادان والمحمرة، توجهوا إلى حدود الشلامجة للدخول الى العراق بقصد المشاركة في الزيارة الأربعينية".وأضاف المحافظ:" بعد رفض القوات الإيرانية ومنعهم حدثت بينهم مشادات كلامية، و بعد تدخل إدارة المحافظة واقناعهم ان المنع هو من العراق لاسباب جائحة كورونا، تفهم الزائرون الموقف وعادوا من حيث أتوا ولم تحدث اشتباكات بينهم ولا اصابات"./انتهى7

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