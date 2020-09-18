أستحداث وشطر / 7 / مدارس جديدة في ديالى

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت مديرية تربية ديالى عن استحداث وشطر / 7 / مدارس جديدة لفك الزخم الطلابي وازدواج الدوام في المدارس الاخرى .وقال سنان الربيعي مدير اعلام تربية ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / ان مديرية تربية المحافظة قررت استحداث وشطر / 7 / مدارس جديدة في عدد من مناطق ديالى بهدف ديمومة العملية التربوية والتعليمية في المحافظة .واضاف ان الاستحداث والشطر تضمن الغاء نظام الدوام الثنائي والثلاثي في بعض المدارس وتغيير جنس مدارس اخرى وفك ازدواج الدوام في مؤسسة تربوية .



لافتا الى ان العمل متواصل في فتح مدارس جديدة دعما للعملية التربوية ./انتهى

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