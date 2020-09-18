محافظ البصرة يبحث مع قائمقام قضاء الزبير حسم المرحلة الثانية لمشروع البنى التحتية المتكامل في القضاء

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: وكالة نينا

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البصرة / نينا/ بحث محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني مع قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر عدة مواضيع تتعلق بالجانب الخدمي في القضاء وحسم المرحلة الثانية لمشروع البنى التحتية المتكامل في قضاء الزبير بحضور مدير بلدية قضاء الزبير علي حبيب.قال " العيداني في بيان صحفي " تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / نسخة منه ناقشنا مع قائمقام قضاء الزبير مواضيع مهمة من بينها تخصيص معمل للأوكسجين في مستشفى قضاء الزبير، اضافة الى موضوع توزيع قطع الاراضي للمستحقين من ابناء المحافظة في القضاء .من جهته" قال قائمقام قضاء الزبير عباس ماهر ان اللقاء مع محافظ البصرة تناول موضوع ضرورة حسم المرحلة الثانية لمشروع البنى التحتية المتكامل في قضاء الزبير ،لافتاً الى ان الموضوع سيتم عرضه على مجلس الوزراء.واضاف" ان محافظ البصرة لديه اتصال ومتابعة بالموضوع مع وزيرة البلديات والاشغال العامة مؤكدة انه سيتم الاسبوع المقبل عرض الامر على اللجنة الوزارية للخدمات لغرض البت بالموضوع او المصادقة خلال خطة موازنة عام ٢٠٢٠ وتحويله الى المحافظة./انتهى

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