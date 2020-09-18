العراق: تعديلات الدستور شملت صلاحيات الرئيس

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

آخر تحديث: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 17:03 - GMT 14:03 تارخ النشر: الجمعة 30 محرم 1442 هـ - 18 سبتمبر 2020 KSA 16:38 - GMT 13:38

المصدر: دبي - العربية.نت

أعلنت الرئاسة العراقية، الجمعة، أن مقترحات التعديلات الدستورية شملت صلاحيات الرئيس نفسه، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت تشكيل الكتلة الفائزة بالانتخابات.

أتى ذلك في بيان رسمي، أكدت فيه أيضاً أن نتائج الحملة على السلاح غير الشرعي في البصرة ممتازة، مشددة على ضرورة وضع خطط للسيطرة على السلاح المنتشر.وفي وقت سابق قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن العراق لا يمكن أن يكون جزءًا من سياسة المحاور، مضيفاً أن استقرار البلاد يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار في الإقليم.كما أوضح أنه يجب على الجميع احترام سيادة العراق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

قوات من الجيش العراقي

ركيزة أساسيةوفي وقت سابق، استقبل صالح في قصر بغداد، الأربعاء، عدداً من سفراء الدول العربية، وجرى، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء في مختلف المجالات بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة.وأكد حينها في بيان صحافي، أن الدولة العراقية المقتدرة ذات السيادة ما هي إلا مشروع وطني يحفظ للعراق أمنه وسلامه، مشيراً إلى أن استقرار العراق يعد ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار الإقليمي.

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