عمليات صلاح الدين توضح سبب الانفجار في قاعدة سبايكر

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت عمليات صلاح الدين، اليوم الجمعة، قصف مخزن للحشد الشعبي في قاعدة سبايكر.شمال العاصمة العراقية بغداد....

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