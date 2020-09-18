الكاظمي: الحوار لا التصادم هو الطريق لفهم تطلعات شعبنا

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، اكتمال تصميمات نصب الشهداء ومتحف تشرين، مؤكدا ان الحوار هو الطريق لفهم تطلعات الشعب....

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