العراق يؤكد التزامه بإغلاق الحدود أمام الزائرين الأجانب

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الجمعة، التزامها بمقررات اللجنة العليا بإغلاق الحدود أمام الزائرين الأجانب....

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