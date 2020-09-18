دولة أوروبية تعد دعوى قضائية لمحاسبة الأسد

2020/09/18 | 18:24 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس السوري بشار الأسد

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