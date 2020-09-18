الكاظمي يبحث مع الشيوعي العراقي الخطوات الإصلاحية وتعزيز ثقة المواطن بالدولة

2020/09/18 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، مع وفد الحزب الشيوعي العراقي الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة وتحقيق متطلباته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الجمعة، وفداً من الحزب الشيوعي العراقي”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث الأوضاع الراهنة ومستجداتها، على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني”.

واشار البيان، الى انه “جرت مناقشة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة وتحقيق متطلباته”.

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