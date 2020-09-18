البيت الأبيض.. 5 دول على وشك التطبيع مع إسرائيل

2020/09/18 | 18:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن 5 دول على وشك تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، مشيرة الى ان 3 منها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال مارك ميدوز السكرتير الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، ان " تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل حدث مهم"، مشيرا إلى "وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع تل أبيب".

وأضاف، أن " 3 من هذه الدول في الشرق الأوسط، واثنتين من خارج المنطقة، رافضا الكشف عن أسماء تلك الدول".

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا، يوم الثلاثاء، اتفاقي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض بحظور الرئيس الاميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد تحدث ترمب في وقت سابق بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين.





ومن ضمن الدول المرشحة لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل سلطنة عمان التي حضر سفيرها حفل البيت الأبيض يوم الثلاثاء.

من جانبه، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن مزيدا من الدول ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل.

ا.ح

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