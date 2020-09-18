مدرب ليفربول: صفقة الكانتارا لا تعني رحيل لاعب اخر

2020/09/18 | 18:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي، أن التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا لا يعني الاستغناء عن لاعبين آخرين في خط الوسط.

وأضاف المدرب الألماني في تصريحات تقلتها “رويترز” انه “في حال إتمام صفقة تياجو، لن يكون هناك أي تأثير سلبي على مستقبل أي شخص آخر في الفريق”.

وانضم تياجو إلى خط وسط ليفربول المتخم بالفعل باللاعبين إلى جانب القائد جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وفابينيو ونابي كيتا وجيمس ميلنر وكورتيس جونز وأليكس أوكسليد-تشامبرلين وشيردان شاكيري وماركو جرويتش.

وارتبط الهولندي فينالدوم بالانتقال إلى برشلونة لكن كلوب سعيد بالاحتفاظ بكافة لاعبيه هذا الموسم.

ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية فإن الريدز حسم المفاوضات مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع تياجو مقابل 20 مليون جنيه استرليني (25.91 مليون دولار) فضلا عن خمسة ملايين إضافية.

ووقع الدولي الإسباني عقداً لمدة 4 أعوام مع ليفربول.وودع تياجو بايرن في رسالة مفتوحة الجمعة، قبل أن يعلن النادي الإنجليزي عن صفقة الصيف المنتظرة من جماهيره بشكل رسمي.



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