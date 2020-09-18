مكتب الإمام السيستاني يعلن غداً أول أيام صفر.. وهذا موعد زيارة الأربعين

2020/09/18 | 18:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مكتبُ المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني في النجف الأشرف أن يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر صفر الخير لعام ١٤٤٢ للهجرة.





وبهذا سيكون يوم 8 تشرين الأول المقبل هو يوم ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

عمار المسعودي

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