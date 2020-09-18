الكاظمي ووفد من الحزب الشيوعي يناقشان الخطوات الإصلاحية للحكومة

2020/09/18 | 18:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، وفداً من الحزب الشيوعي العراقي.





وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، انه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وبحث الأوضاع الراهنة ومستجداتها، على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني".

وأضاف "كما جرت مناقشة الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وتعزيز ثقة المواطن بالدولة وتحقيق متطلباته".

عمار المسعودي

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