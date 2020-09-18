بالصور: الطابوق الاسمنتي يقضي على صناعة “الطوب” بكردستان… 10 معامل صامدة من مئات قبل 30 عاماً

2020/09/18 | 18:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد تزدهر صناعة الطوب الطيني سنوياً في الأشهر من حزيران حتى تشرين الأول في مناطق سهل أربيل.رغم ذلك تشهد هذه الصناعة ضعفاً تدريجياً، فقبل 30 عاماً من الآن كان يوجد في أربيل 300 مصنع للطوب لكن العدد انخفض الآن إلى نحو 10 مصانع فقط، بسبب الاعتماد المتزايد على الطابوق الاسمنتي في […]

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