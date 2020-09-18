خلال زيارته الى السفارة العراقية بالكويت.. الحلبوسي يدعو الى تذليل العقبات التي تواجه ابناء الجالية

2020/09/18 | 18:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، سفارة جمهورية العراق في دولة الكويت، فيما اكد على أهمية أن تضطلع السفارة، بمَهمّة نقل الصورة الايجابية عن تطورات الاوضاع في العراق وكلّ ما يسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، زار اليوم الجمعة، السفارة العراقية في دولة الكويت حيث التقى السفير العراقي المنهل الصافي و موظفي البعثة”، مبينا ان “رئيس البرلمان اطلع على سير العمل في السفارة، والخدمات المُقدّمة لأبناء الجالية العراقيّة”.

واكد رئيس مجلس النواب، على “أهمِّية بذل المزيد من الجُهُود لتقديم الخدمات، والتسهيلات، وتذليل العقبات التي تواجه ابناء الجالية”، مشددا على “أهمية أن تضطلع السفارة بمَهمّة تنشيط العلاقات الثنائية العراقية – الكويتية، والعمل على نقل الصورة الايجابية عن تطورات الاوضاع في العراق وكلّ ما يسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين وفي كافة المجالات وفقا للمصالح العليا للبلاد”.

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