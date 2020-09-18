عارضة ازياء تتهم ترامب بالتحرش الجنسي

2020/09/18 | 18:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..كشفت عارضة أزياء وممثلة سابقة، الخميس، عن تعرضها لاعتداء جنسي من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو 23 عاما.وذكرت إيمي دوريس في مقابلة لها مع صحيفة الغارديان أن الرئيس الحالي للولايات المتحدة حاول تقبيلها بالقوة في 5 أيلول/سبتمبر 1997، خلال حضورها بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نيويورك.وفي التفاصيل تقول إيمي التي كانت […]

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