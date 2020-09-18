مكتب السيستاني يعلن يوم غد السبت اول ايام شهر صفر

2020/09/18 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مكتبُ المرجع الاعلى السيد علي السيستاني، في النجف الأشرف، اليوم الجمعة، أن يوم غدٍ السبت، هو الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٢ للهجرة.

وقال المكتب في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “يوم غدٍ السبت الموافق ( ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠ م ) هو الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٢ للهجرة“.

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