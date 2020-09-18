2020/09/18 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كومان يكشف مصير سواريز مع برشلونة

تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن مصير الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم العملاق الكتالوني، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يزور السفارة العراقية في الكويت) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يزور السفارة العراقية في الكويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).