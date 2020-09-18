البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيلتقي الابن الأكبر لأمير الكويت اليوم

2020/09/18 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف البيت الأبيض، الجمعة، عن لقاء يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والابن الأكبر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.



وقال البيت الأبيض، حسب ما نقلته رويترز، وتابعه "ناس"، (18 أيلول 2020)، إن ”ترامب يلتقي في البيت الأبيض مع الابن الأكبر لأمير الكويت الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش“.

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