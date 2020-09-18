مصدر أمني مصري يكشف للحرة توقف المفاوضات بين مصر وتركيا ويشرح الأسباب

2020/09/18 | 18:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وشهدت العلاقات التركية-المصرية هدوءا نسبيا، بعد تصريحات مسؤولين أتراك تجاه مصر، حملة طابع التهدئة وتخفيف التوتر.

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