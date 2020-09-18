2020/09/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السلامُ عليكم ...أعلن مكتبُ سماحة السيد السيستاني ( دام ظلّه ) في النجف الأشرف أن يوم غدٍ السبت الموافق ( ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠ م ) هو الأول من شهر صفر الخير لعام ١٤٤٢ للهجرة، و نسألكم الدعاء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السيستاني يعلن يوم غد السبت اول أيام شهر صفر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السيستاني يعلن يوم غد السبت اول أيام شهر صفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).