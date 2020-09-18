الاتصالات توضح بشأن زيادة أسعار الانترنت وتوجه دعوة للمواطنين

2020/09/18 | 18:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

نفى وزير الاتصالات، أركان شهاب، اليوم الجمعة، وجود زيادة في أسعار سعات الانترنت، فيما بين عروض الوزارة للسعات الحالية واشتراك المواطنين بباقات الانترنت.

وقال أركان شهاب، في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "سعات الانترنت في العراق ثابتة ولا يوجد زيادة في أسعارها"، مبيناً أن "الوزارة عملت عروضا سعرية مقابل السعات، تمثل اقل من 12% من السعات الحالية".

وأوضح شهاب، أن "المواطن المشترك بباقة 25 او 35 ألف دينار أو أكثر، سيستلم بالسعر الحالي للباقة زيادة بالسعات لا تقل عن 12%".

ودعا وزير الاتصالات المواطنين والوكلاء الذين يتعرضون إلى زيادة في أسعار سعات الانترنت، إلى "تقديم شكوى في الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم اتخاذ الاجراء الازم بحق المخالف خلال 24 ساعة ".

وتوقع وزير الاتصالات أركان شهاب، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن يكون هناك 100 ألف منزل مخدوم بالكابل الضوئي في المحافظات المهمة، لا سيما البصرة قبل مطلع عام 2021، فيما أكد شهر تشرين الثاني المقبل سيشهد تحسنا بخدمة الإنترنت.

وقال شهاب في تصريح صحفي، إنه "سيكون هناك 150 الف منزلا مخدوما بالكابل الضوئي في بغداد وذلك ضمن القرض الياباني حيث قدمت العطاءات (من قبل الشركات) وسيشهد الشهر الـ 11 تغييرا للمواطن من خلال عودة الهاتف الارضي والانترنت (عبر الكابل)".

وفيما يتعلق بملف تهريب الانترنت قال شهاب إن "عملية الصدمة التي نفذتها فرق من القوات الامنية وفرق من الوزارة وضبطت من خلالها أكبر مقدار من التهريب، تتبعها حلقات للسيطرة على الحدود وقد بدأنا بذلك كما سنوقع عقدا قريبا مع شركة عالمية".

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