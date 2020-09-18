محافظة بغداد تصدر توضيحا بخصوص تطوير مداخل العاصمة

2020/09/18 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اصدرت محافظة بغداد توضيحا بشان تطوير مداخل العاصمة.وذكرت المحافظة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان بعض وسائل اعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت تصريحا نسب الى محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، عن " الحاجة لتخصيص ١٠٠٠ مليار دينارلتطوير مداخل العاصمة".واوضحت:" ان ما ورد في لقاء للمحافظ مع احدى القنوات الفضائية عن مشروع تطوير مداخل بغداد وادراجه ضمن ميزانية المحافظة لعام ٢٠١٩، تم ايقاف العمل به مع تسنم المحافظ مهامه، لكونها مبالغ عالية وفقا لكلف تخمينية ودراسات استشارية ولم يتم الشروع به، وارتاى المحافظ باحالة هذا الملف الى مجلس النواب واللجان المعنية لطرحه الى الاستثمار بدلا من تحميل ميزانية الدولة اموالا طائلة، لتطوير مسافات تصل الى نحو ٣٠٠ كيلومتر موزعة على مداخل العاصمة"./انتهى7

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