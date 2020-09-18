رئيس مجلس النواب يزور السفارة العراقية في دولة الكويت

2020/09/18 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ زار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، السفارة العراقية في دولة الكويت حيث التقى السفير العراقي المنهل الصافي و موظفي البعثة.واطلع الحلبوسي، بحسب بيان لمكتبه، على سير العمل في السفارة ، والخدمات المُقدّمة لأبناء الجالية العراقيّة، داعيا إلى أهمِّية بذل المزيد من الجُهُود لتقديم الخدمات، والتسهيلات، وتذليل العقبات التي تواجه ابناء الجالية .وأكد رئيس مجلس النواب أهمية أن تضطلع السفارة بمَهمّة تنشيط العلاقات الثنائية العراقية - الكويتية، و العمل على نقل الصورة الايجابية عن تطورات الاوضاع في العراق وكلّ مما يسهم في تعزيز سبل التعاون بين البلدين و في كافة المجالات وفقا للمصالح العليا للبلاد./انتهى7

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