تسجيل 213 اصابة جديدة و3 وفيات بفيروس كورونا بالاردن

2020/09/18 | 18:55 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن اليوم، منها 211 محلية، والاخرى لمواطنين قادمين من خارج البلاد، موضحة ان العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 4344.واشارت الصحة الاردنية في موجز صحفي الى تسجيل 3 حالات وفاة لمواطنين اردنيين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة منذ انتشار الوباء إلى 29 حالة، لافته الى شفاء 95 مصابا كانوا يتعالجون بالمستشفيات الحكومية والخاصة ومناطق العزل ودعت الصحة الأردنية المواطنين في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحلية، إلى الالتزام بالقوانين والتعليمات واتباع معايير السلامة والوقاية وارتداء الكمامات وعدم إقامة التجمعات./انتهى

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