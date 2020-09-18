الهجرة توجه أمرا عاجلا بشأن الطفل المهدد بـ(الاغتصاب)

2020/09/18 | 18:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

وجهت وزارة الهجرة والمهاجرين، الجمعة، بفتح تحقيق وارسال لجنة مختصة إلى مخيم "يحياوه" في كركوك، لمتابعة قضية طفل نازح مهدد هو وعائلته بـ"الاغتصاب".

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق من اليوم الجمعة، تسجيلا مصورا، يظهر فيه طفل نازح في مخيم "يحياوه" بمحافظة كركوك يناشد فيه الكاظمي لإنقاذه وعائلته من الاغتصاب.

وقال وكيل الوزارة، كريم النوري، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (18 أيلول 2020): "بعد استماعها لهذا الفيديو وجهت السيدة وزيرة الهجرة والمهاجرين بمتابعة أمر هذا الطفل واستقباله مع عائلته ونتكفل بتقديم شكوى على الشخص المقصود لمقاضاته والتحقيق بهذه القضية والان امرنا بتوجيه لجنة مختصة من الوزارة للمخيم المقصود لمتابعة القضية".

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