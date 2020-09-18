2020/09/18 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 8 موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة المحافظة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).