وليان البياتي تحصل على لقب أفضل مراسلة إعلامية فى العراق وتوجه رسالة للإعلام

2020/09/18 | 19:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حصلت الإعلامية العراقية وليان البياتي، على لقب أفضل مراسلة إعلامية، لتغطيتها المتميزة وعملها في أكثر من قناة، في ظل الظروف التي تعاني منها العراق.وعلقت وليان البياتي ، على الأمر ، قائلة :” إن حصولها على لقب أفضل مراسلة إعلامية في العراق، جاء بعد عناء لسنوات في عملها الإعلامي وتنقلها بين القنوات […]

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