أواره مداد القلب - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الرابعة عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

2020/09/18 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي إن الشاعر الفرد عليه أن يشق طريقه المتميز من خلال كم المفردات الهائل الذي استخدمه قبله مئات الشعراء؛ ومن خلال الأنظمة النحوية المحدودة؛ وعليه أن يختاربينها ما يجعله فريداً متميزا،ويعطيه تأشيرة الرحلة عبر العصور والأجيال.



وكم من الكلمات تستعمل عند عدد لابأس به من الشعراء؛ ولكنها في بعض الشعر تكون متلألئة، مشعة مشحونة بالدلالات لأنها صادفت بناء دقيقا وموقعاً نحوياً سليماً.



وتكون هي نفسها في بعض الشع ......





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