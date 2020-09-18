نادي الزوراء يعلن حصوله على الرخصة الاسيوية

2020/09/18 | 19:16 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز/أعلن نادي الزوراء، حصوله على الرخصة الاسيوية بعد تطبيقه معايير الترخيص المطلوبة.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في بيان تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، ان "نادي الزوراء يحصل على الرخصة الآسيوية بعد تطبيقه معايير الترخيص المطلوبة من قبل الاتحاد الآسيوي".واوضح ان "نادي الزوراء اصبح جاهزاً للمشاركة في ملحق دوري ابطال اسيا الموسم المقبل".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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