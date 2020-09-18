الرشيد يصرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين

2020/09/18 | 19:17 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الجمعة، رفع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين.

وقال المصرف في بيان له، انه صرف اليوم وجبة جديدة من مبالغ سلف المتقاعدين المقدمين سابقا.

واضاف، ان بأمكان المستفيدين ممن تصلهم الرسائل النصية مراجعة أقرب فرع ومنافذ الدفع الإلكتروني لتسلم المبلغ.

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