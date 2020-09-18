ضربة قوية للشرطة قبل مواجهة الاستقلال الايراني الأحد

2020/09/18 | 19:17 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تأكد غياب لاعب الشرطة، محمد قاسم، عن مباراة الأحد المقبل أمام نظيره استقلال طهران الإيراني، في إطار دوري أبطال آسيا.





يأتي ذلك بعد تجدد إصابة محمد قاسم، أثناء مواجهة أهلي جدة، والتي انتهت بفوز الشرطة بنتيجة 2-1.

وقال مصدر من داخل بعثة الشرطة "غياب محمد قاسم عن مواجهة الاستقلال، أمر مؤكد، بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية".

وأضاف "الإصابة تفرض على محمد قاسم، الغياب لمدة 3 أيام على أقل تقدير".

وأوضح أن قاسم سيخضع اليوم، للفحوصات من أجل تشخيص ومعالجة الإصابة.

يشار إلى أن الدولي محمد قاسم، انتقل من القوة الجوية لصفوف الشرطة، وسط صفقة أثير حولها الكثير من الجدل.

عمار المسعودي

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