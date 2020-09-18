2020/09/18 | 19:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في صحة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في صحة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).