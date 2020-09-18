’مجزرة اعتقالات’ في صلاح الدين.. القبض على ثمانية موظفي صحة ومطاردة سبعة آخرين

2020/09/18 | 19:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، الجمعة، القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في دائرة صحة المحافظة.



وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه (18 أيلول 2020)، أنه "بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق أوامر قضائية على ثمانية موظفين في دائرة صحة المحافظة يقومون بتزوير معاملات اللجان الطبية وزيادة نسبة عجز ضحايا العمليات الارهابية دون الرجوع إلى اللجنة المختصة بالاتفاق مع بعض الأطباء مقابل مبالغ مالية كبيرة".

وتابع، "جرى تدوين أقوالهم اصولياً واعترفوا على سبعة موظفين آخرين هربوا من المحافظة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم وستتم ملاحقتهم لاعتقالهم، وقد تم إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

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