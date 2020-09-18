يتسلمه نجله الأكبر.. ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق

2020/09/18 | 19:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لدوره في حل النزاعات وتجاوز الانقسامات في الشرق الأوسط.

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