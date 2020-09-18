المجلس العربي : الشخصيات التي ادعت تمثيل المكون العربي في اللقاء مع رئيس الجمهورية لا تمثل الا نفسها

2020/09/18 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ قال المجلس العربي في كركوك ان الشخصيات التي ادعت تمثيل المكون العربي مع رئيس الجمهورية لا تمثل الا نفسها وغاب عن اللقاء التمثيل الحقيقي للعشائر العربية والتركمانية .وقال المجلس العربي في بيان ل ان رئيس الجمهورية التقى امس بوفد يمثل وجهاء وشيوخ محافظة كركوك , وكان ضمن الوفد مجموعة تدعي تمثيل المكون العربي , ومع جل احترامنا لشخوص الوفد , إلا إننا في المجلس العربي في كركوك نستغرب من رئاسة الجمهورية التي حصرت تمثيل المكون العربي في كركوك بشخوص لا يمثلون إلا أنفسهم , .وابدى المجلس استغرابه من عدم إشراك الشخصيات العشائرية العربية المعروفة والمؤثرة في الشارع العربي , والقادرة على نقل صورة حقيقة عن الأوضاع والمشاكل التي يمر فيها أبناء المكون العربي , مثل معاناة ذوي المعتقلين والمغيبين وأحوال المهجرين من القرى العربية المهدمة وغيرها من المشاكل , كما ابدى استغرابه من عدم اشتراك شخصيات تركمانية من مجلس أعيان وشيوخ التركمان , ولا مديرية العشائر في كركوك في الوفد ./انتهى

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