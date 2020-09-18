القبض على / 33 / مطلوبا بقضايا جنائية وأرهابية في ديالى

2020/09/18 | 19:26 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / القت شرطة ديالى القبض على / 33 / مطلوبا بعمليات دهم وتفتيش نفذت داخل المحافظة .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان دوريات ومفارز من شرطة ديالى وخلال الممارسات الامنية التي نفذتها في مناطق مختلفة في محافظة ديالى القت القبض على / 33 / مطلوبا بتهم جنائية وأرهابية ./انتهى

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