بسبب قيود السفر… اكبر شركة طيران في اوروبا تخفض طاقتها التشغيلية بنسبة 20 بالمئة

2020/09/18 | 19:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – متابعة

قالت شركة ريان إير اليوم إنها ستخفض طاقتها التشغيلية بنسبة 20 في المائة في أكتوبر، وألقت باللائمة على قيود السفر المفروضة للوقاية من فيروس كورونا التي تم تطبيقها بعد إخطار قصير الأجل، وفقا لـ”الألمانية”.

وقالت رايان إير، أكبر شركة طيران في أوروبا ومقرها دبلن، إن “قيود وسياسات السفر التي تفرضها حكومة الاتحاد الأوروبي” التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد “تقوض رغبة المستهلكين في إجراء حجوزات مسبقة”.

وأعلنت شركة ريان إير عن تخفيض الطاقة التشغيلية بنسبة 20 في المائة للمرة الثانية منذ أغسطس، واتهمت الحكومة الأيرلندية بإبقاء البلاد “مغلقة مثل كوريا الشمالية” وتفعيل نظام حجر صحي “معيب”.

ورفعت رايان إير دعوى قضائية ضد الحكومة، بدعم من شركة “إير لينجوس”، شركة الطيران الوطنية الأيرلندية، بشأن القيود التي لن تتماشى مع إرشادات الاتحاد الأوروبي حتى منتصف أكتوبر.

وقال محامون يمثلون الحكومة أمس الأول الأربعاء للمحكمة العليا في أيرلندا إن هذه الإجراءات ليست إلزامية.

وحذفت الحكومة أمس الخميس إيطاليا واليونان من “القائمة الخضراء” للدول التي لا يتعين على الوافدين منها أن يعزلوا أنفسهم، لكنها أضافت ألمانيا.

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