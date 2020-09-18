اطلاق سراح 35 نزيل من سجن العمارة بعفو رئاسي خاص

2020/09/18 | 19:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /علي قاسم الكعبي..أعلن سجن العمارة المركزي،الجمعة، عن اطلاق سراح عدد من النزلاء ممن تم شمولهم بقانون العفو الخاص.وقال مدير السجن محسن عامر محمد،في تصريح صحفي، تم اطلاق 35 نزيلا من سجن العمارة المركزي بعد شمولهم بعفو رئاسي خاص، مشيرا الى أن المدير العام لدائرة الاصلاح العراقية علي نعمه جواد وجه بأن يكون […]

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