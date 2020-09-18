الاتصالات تعلن خبرا 'سارا' بشأن زيادة سعات الانترنت

2020/09/18 | 19:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

نفت وزارة الاتصالات، الجمعة، ما تردد بشأن وجود زيادة في أسعار سعات الانترنت، مؤكدة على زيادة السعات التي يستلمها المشترك بنسبة 12% وبنفس الاسعار السابقة.

وقال وزير الاتصالات اركان شهاب، في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (18 ايلول 2020)، إن "سعات الانترنت في العراق ثابتة ولا يوجد زيادة في أسعارها و الوزارة عملت عروضا سعرية مقابل السعات، تمثل اقل من 12% من السعات الحالية".

واضاف، ان "المواطن المشترك بباقة 25 او 35 ألف دينار أو أكثر، سيستلم بالسعر الحالي للباقة زيادة بالسعات لا تقل عن 12%.

ودعا وزير الاتصالات المواطنين والوكلاء الذين يتعرضون إلى زيادة في أسعار سعات الانترنت، إلى "تقديم شكوى في الموقع الرسمي للوزارة، وسيتم اتخاذ الاجراء الازم بحق المخالف خلال 24 ساعة".

ا.ح

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