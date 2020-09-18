القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في صحة صلاح الدين

2020/09/18 | 19:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، القبض على ثمانية موظفين بتهمة التزوير في صحة محافظة صلاح الدين.

وقال بيان للحهاز تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من القاء القبض وفق اوامر قضائية على ثمانية موظفين في دائرة صحة المحافظة يقومون بتزوير معاملات اللجان الطبية وزيادة نسبة عجز ضحايا العمليات الارهابية دون الرجوع الى اللجنة المختصة بالاتفاق مع بعض الاطباء مقابل مبالغ مالية كبيرة”.

واضاف البيان، انه “جرى تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا على سبعة موظفين اخرين هربوا من المحافظة بعد صدور مذكرات قبض بحقهم وستتم ملاحقتهم لاعتقالهم، وقد تم احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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