العالم يستقبل اول “عقارين” لمعالجة كورونا… نتائج ايجابية خلال 7 ايام

2020/09/18 | 19:38 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنه تم السماح لعقارين روسيين لعلاج فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد19، لبدء عرضهما للبيع على نطاق واسع في الصيدليات العامة.

ووفقا لصحيفة “موسكو تايمز”، فإن العقارين نوعان من أنواع فافيبيرافير المصنعة في روسيا، وهو نسخة عامة من دواء مضاد للإنفلونزا طورته شركة فوجي فيلم اليابانية.

وأظهرت التجارب السريرية للعقار شفاء أسرع بين المصابين بفيروس كورونا، على الرغم من أن روسيا والهند والصين فقط هي الدول التي توصي به رسميا لعلاج الفيروس.

وسيعرض أحد الأدوية المعتمدة، المسجلة تحت الاسم التجاري “أريبليفير”، على أرفف الصيدليات في معظم المناطق الروسية اعتبارا من يوم الاثنين، كما أكد رئيس الشركة المصنعة.



كما يتوقع أن يلحقه عقار “كورونافير” للبيع أيضا.

ووفقا لشركة “آر فارم” المصنعة لعقار “كورونافير”، فإن الدواء الروسي يقلل من مضاعفات فيروس كورونا بالنسبة للمصابين، كما أظهر أكثر من 50 بالمئة ممن تلقوا العلاج تحسنا خلال 7 أيام من تناوله.

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