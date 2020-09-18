حسين ولودريان يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والتهيئة لزيارة الكاظمي إلى فرنسا

2020/09/18 | 19:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الفرنسي جان إيف لدوريان، تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق، ومواصلة محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد الجانبان خلال لقاء مشترك في العاصمة الفرنسية باريس على أهمية تعزيز آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات، واستكمال التحضيرات لزيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى باريس الشهر المقبل بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وتفعيل دور الشركات الفرنسية في إعادة الاعمار، فيما شدد حسين على ضرورة مواصلة التعاون مع الجانب الفرنسي في محاربة داعش سواء وفق الإطار الثنائي أو ضمن التحالف الدولي.

بدوره أكد لودريان استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المجتمع الدوليّ والإقليمي، مشيرا إلى أن فرنسا ستوظف دورها الدولي لدعم السيادة العراقية عبر نشاطات الدبلوماسية التي تصب في هذا الإطار.

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