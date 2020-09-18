مكتب الامام السيستاني يعلن غدا السبت أول أيام شهر صفر

2020/09/18 | 19:47 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقي نيوز /أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى الامام السيد علي السيستاني في النجف الاشرف، الجمعة، ان يوم غد السبت أول أيام شهر صفر.وذكر المكتب في بيان مقتضب تلقى "عراقي نيوز" نسخة منه، ان "يوم غدٍ السبت الموافق ١٩ / ٩ / ٢٠٢٠ م هو الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٢ للهجرة".موقع عراقي نيوز..نهتم بالاحداث العراقية

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