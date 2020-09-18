2020/09/18 | 19:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، ان "الفساد هو وليد الإرهابِ ويجب اجتثاثه".





وذكر العامري خلال لقائه مع شيوخ عشائر محافظات البصرة وميسان وذي قار، ان "الفتح كان المبادر في الالتزامِ ببنود توجيهات ورؤى المرجعية الدينية العليا حينما اعلن تنازله عن المناصب التنفيذية".

وبين ان "مهام الحكومة الحالية تقتصر على اخراج القوات الامريكية والاجنبية من العراق وتنفيذِ قرارِ البرلمانِ بخصوص ذلك".

وأكد "لم نتنازلِ عن مبدأ قرارِ برلمانِ الشعب القاضي باخراجِ القوات الاجنبية من العراقِ وصيانة سيادته".

وأشار العامري الى ان "إجراء الانتخابات النيابية المبكرة من أبرز مهام الحكومة الحالية" مؤكداً ان "منظمة بدر مستعدة ان تكون أول الكتلِ تمتثل أمام القضاء في حالِ وجود ملفات فساد ضدها".

عمار المسعودي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: الفساد هو وليد الإرهاب ويجب إجتثاثه) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العامري: الفساد هو وليد الإرهاب ويجب إجتثاثه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).