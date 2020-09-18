التعليم النيابية: تخصيص 15% من الوظائف لحملة الشهادات العليا في موازنة 2020

2020/09/18 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس النواب مقدام الجميلي، اليوم الجمعة، عن إمكانية تخصيص 15% من الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا ضمن موازنة عام 2020.

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