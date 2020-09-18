عقد طويل الأمد.. ليفربول يضم نجم بايرن ميونخ

2020/09/18 | 19:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول الإنكليزي، الجمعة، تعاقده رسميا مع الإسباني تياغو إلكانتارا، قادما من صفوف بايرن ميونخ الألماني، بعقد طويل الأمد لم يتم الكشف عن مدته.

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